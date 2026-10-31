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    Правительство продлило временный запрет на экспорт дизеля производителями

    Производителям нельзя будет экспортировать дизельное, судовое топливо и газойли до 31 января 2027 года включительно. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

    Правительство продлило действие распоряжения от 30 июля 2026 года о временном запрете на вывоз топлива для производителей. При этом общее ограничение на экспорт также действует до 31 января 2027 года.

    «Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», — пояснили в кабмине.

    Экспорт дизельного топлива происходит в рамках лимитов, установленных правительством. В октябре установили норматив 510 тысяч тонн, на ноябрь, по словам вице-премьера Александра Новака, запланированы объемы 2-2,1 миллиона тонн.

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