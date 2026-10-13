ФНС разъяснила порядок формирования чеков при сбоях в сервисах «Яндекса»

Из-за технических сбоев в «Яндексе» некоторые пользователи не могут получить кассовые чеки по совершенным расчетам за оказанные услуги или покупки. Чеки сформируются после восстановления работы сервисов, сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

«По всем расчетам, по которым не были выданы чеки, в соответствии с 54-ФЗ будут сформированы кассовые чеки коррекции после восстановления штатной работы технической инфраструктуры и сервисов „Яндекс“. <…> С учетом положений КоАП РФ форс-мажорные обстоятельства, при которых пользователь не применил ККТ, могут быть признаны объективной причиной, исключающей привлечение лица к административной ответственности», — сообщили в службе.

Также самозанятых, работающих через платформы «Яндекс», предупредили, чтобы во избежание дублирования они не формировали чеки самостоятельно в приложении «Мой налог». Если в срок до 1 ноября 2026 года «Яндекс» на сформирует чеки, самозанятые смогут передать в ФНС данные о доходах.

Вечером в воскресенье «Яндекс» сообщил, что начал постепенно восстанавливать работу своих сервисов после сбоя. Пользователям стали частично доступны услуги сервисов.