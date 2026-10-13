360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ФНС разъяснила порядок формирования чеков при сбоях в сервисах «Яндекса»

    Фото: РИА «Новости»

    Из-за технических сбоев в «Яндексе» некоторые пользователи не могут получить кассовые чеки по совершенным расчетам за оказанные услуги или покупки. Чеки сформируются после восстановления работы сервисов, сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

    «По всем расчетам, по которым не были выданы чеки, в соответствии с 54-ФЗ будут сформированы кассовые чеки коррекции после восстановления штатной работы технической инфраструктуры и сервисов „Яндекс“. <…> С учетом положений КоАП РФ форс-мажорные обстоятельства, при которых пользователь не применил ККТ, могут быть признаны объективной причиной, исключающей привлечение лица к административной ответственности», — сообщили в службе.

    Также самозанятых, работающих через платформы «Яндекс», предупредили, чтобы во избежание дублирования они не формировали чеки самостоятельно в приложении «Мой налог». Если в срок до 1 ноября 2026 года «Яндекс» на сформирует чеки, самозанятые смогут передать в ФНС данные о доходах.

    Вечером в воскресенье «Яндекс» сообщил, что начал постепенно восстанавливать работу своих сервисов после сбоя. Пользователям стали частично доступны услуги сервисов.

    Читайте также

    Правительство продлило запрет на вывоз дизеля до конца октября

    Богатейшие россияне «обеднели» на 23,6 млрд долларов с начала 2026 года

    Новак поручил усилить работу по соглашениям между регионами и независимыми АЗС

    Несколько марок китайских грузовиков и спецтехники отзовут по предписанию Росстандарта

    Россиянам рассказали о сроках индексации страховых пенсий в 2027 году

    Силуанов пообещал обеспечить МРОТ к 2030 году на уровне 35 тысяч рублей

    Новый Уренгой назвали городом с самым высоким уровнем зарплат

    На нацпроекты технологического лидерства выделили почти два трлн рублей

    Спрос на лесорубов в России вырос на 23%

    Кабмин отсрочил уплату налогов для продавцов Ozon

    ФАС возбудила 58 дел в отношении нефтяных компаний и участников топливного рынка

    В ФНС заявили о сокращении количества налоговых должников в России