Правительство продлило запрет на вывоз дизеля до конца октября

Правительство России продлило запрет на экспорт производителями дизельного, судового топлива и газойлей до 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Меру приняли с целью поддержания стабильности внутреннего рынка с учетом повышенного спроса на солярку в период уборочной кампании.

Экспорт дизельного топлива из России временно ограничили в июле 2026 года, чтобы преодолеть дефицит и обеспечить потребителей внутри страны. С тех пор ограничение пересматривают ежемесячно. В конце августа запрет продлили до 30 сентября.

Остальные виды горючего, включая бензин, нельзя будет вывозить до 31 января 2027 года.