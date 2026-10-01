Россиянам рассказали о сроках индексации страховых пенсий в 2027 году

Вице-премьер Голикова: страховые пенсии проиндексируют два раза в 2027 году

В следующем году в России страховые пенсии проиндексируют дважды — на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в видеоприветствии в честь Международного дня пожилых людей.

По ее словам, для пожилых россиян пенсии служат главным источником дохода. Повышение выплат проводится планомерно, а с 2025 года возобновилась индексация пенсий для работающих пенсионеров.

«В 2027 году индексация [страховых] пенсий будет проведена дважды: с 1 февраля — по фактической инфляции на 6,8%, и с 1 апреля — дополнительно на 3,3%», — сказала Голикова.

Ранее преподаватель университета «Синергия» Антон Палюлин заявил, что пенсионеру могут приостановить выплату пенсии, если он не получал ее полгода. Чтобы возобновить выплаты, придется подать соответствующее заявление.