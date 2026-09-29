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    Спрос на лесорубов в России вырос на 23%

    Фото: РИА «Новости»

    Спрос на лесорубов в России вырос на 23% за январь–август 2026 года. Об этом РИА «Новости» сообщили аналитики «Авито Работы».

    Зарплатные предложения для этих специалистов почти достигли 100 тысяч рублей в месяц. В целом работодатели в лесной и деревообрабатывающей промышленности готовы платить сотрудникам 79 985 рублей в месяц, что на 9% превышает прошлогодний показатель.

    Наибольший рост спроса зафиксирован в Кировской области — количество вакансий для лесорубов увеличилось на 62%, а средние зарплаты составили 75 тысяч рублей. В Свердловской области спрос вырос на 61%, зарплаты предлагали на уровне 100 тысяч. В Красноярском крае число вакансий увеличилось на 44% при средних предложениях в 90 тысяч рублей.

    На втором месте по уровню зарплат в отрасли оказались мебельщики — 90,7 тысячи рублей (+13%). Столярам в среднем предлагают 90 тысяч рублей (+9%).

    Ранее житель Красноярского края получил три года принудительных работ за незаконную вырубку леса на 15 миллионов рублей.

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