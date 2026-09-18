Путин поблагодарил российских оружейников за бесперебойное снабжение войск

Работники оборонно-промышленного комплекса и их коллеги-смежники бесперебойно снабжают войска в зоне специальной военной операции самыми востребованными видами вооружений, заявил президент России Владимир Путин, вручая награды сотрудникам ОПК. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Это оружие помогает бойцам эффективно решать боевые задачи, добавил российский лидер.

Он отметил, что с начала СВО предприятия нарастили объемы производства, выпуск боеприпасов, включая высокоточные ракеты и снаряды, вырос в 22 раза, РЛС — впятеро, танков и бронемашин — в 2,5 раза, беспилотников разных классов — от нескольких до нескольких десятков раз.

«При этом ОПК направляет оружие и технику не только на фронт. В полном объеме закрываются все потребности Вооруженных Сил и всех силовых ведомств вообще», — подчеркнул президент.

Также на церемонии Путин назвал российские вооружения уникальными и надежными.