Рабочие Renault не захотели производить дроны вместе автомобилей

Работники заводов Renault во Франции недовольны перепрофилированием. Они не хотят производить оружие вместо машин и находятся под угрозой увольнения. Представитель профсоюза CGT Флоран Гримальди рассказал об этом в эфире телеканала LCI, сообщил ТАСС .

Он опроверг утверждение нового гендиректора Renault Франсуа Прово о том, что сотрудники поддержали политику компании. По словам Гримальди, они возмущены тем, что устраивались собирать автомобили, но вынуждены производить оружие.

«Мы также не радуемся тому, что многим работникам приставляют нож к горлу, говоря: либо вы производите оружие, либо мы закрываем завод, и вас ждет безработица», — сказал представитель профсоюза.

Правительство Франции в 2025 году обратилось к Renault с предложением выпускать беспилотники. Позднее компания объявила о контракте на производство многоцелевых БПЛА на заводе в Ле-Мане.