Эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, как снизить платежи за пустующую квартиру

Собственники жилья без жильцов могут сэкономить на воде, газе, электричестве и вывозе мусора. Полностью отказаться от коммунальных платежей нельзя, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, сообщает RT .

Владелец обязан платить за отопление, капитальный ремонт и содержание жилья независимо от проживания в квартире. Последняя услуга включает обслуживание лифта, уборку подъездов и ремонт крыши.

Снизить расходы на воду, газ и электричество помогут исправные счетчики. Перед отъездом Бондарь посоветовал перекрыть вентили и выключить автоматы в электрощитке, а затем регулярно передавать неизменные показания. При отсутствии потребления начисления по этим строкам будут нулевыми.

Без счетчиков плату рассчитают по нормативам на количество собственников. По словам эксперта, доказать отсутствие жильцов в таком случае будет крайне трудно.

Постановление правительства России дает право на перерасчет платы за вывоз мусора при отсутствии жильцов дольше пяти дней подряд. На практике собственнику может потребоваться подавать заявление региональному оператору каждые полгода. К нему нужно приложить документы о постоянном проживании и оплате аналогичной услуги по другому адресу.