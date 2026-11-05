360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, как снизить платежи за пустующую квартиру

    Эксперт по ЖКХ Бондарь: владельцы обязаны оплачивать отопление и капремонт

    Собственники жилья без жильцов могут сэкономить на воде, газе, электричестве и вывозе мусора. Полностью отказаться от коммунальных платежей нельзя, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, сообщает RT.

    Владелец обязан платить за отопление, капитальный ремонт и содержание жилья независимо от проживания в квартире. Последняя услуга включает обслуживание лифта, уборку подъездов и ремонт крыши.

    Снизить расходы на воду, газ и электричество помогут исправные счетчики. Перед отъездом Бондарь посоветовал перекрыть вентили и выключить автоматы в электрощитке, а затем регулярно передавать неизменные показания. При отсутствии потребления начисления по этим строкам будут нулевыми.

    Без счетчиков плату рассчитают по нормативам на количество собственников. По словам эксперта, доказать отсутствие жильцов в таком случае будет крайне трудно.

    Постановление правительства России дает право на перерасчет платы за вывоз мусора при отсутствии жильцов дольше пяти дней подряд. На практике собственнику может потребоваться подавать заявление региональному оператору каждые полгода. К нему нужно приложить документы о постоянном проживании и оплате аналогичной услуги по другому адресу.

    Читайте также

    Путин призвал страны Африки переходить на национальные платежные системы

    ГД одобрила расширение прогрессивной шкалы НДФЛ на доходы по вкладам

    Идем на размен: куда сдать мелочь на «Монетной неделе» и зачем это нужно

    Правительство разрешило экспорт дизеля в октябре в размере 510 тысяч тонн

    ФНС применила скоринговую модель для выявления скрытых доходов самозанятых

    Делегация из Мали оценила вкус хлеба и российское зерно

    Путин назвал Африку континентом будущего

    Госдолг США побил рекорд и превысил 40,5 триллиона долларов

    Москвичам раскрыли способ получить 10 млн рублей при обмене квартиры

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Правительство продлило временный запрет на экспорт дизеля производителями

    Подмосковное предприятие увеличило выработку на 19% без допзатрат

    Соцфонд назвал категории, которым пересчитают надбавку к пенсии с 1 ноября