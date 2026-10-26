Сегодня 12:33 Идем на размен: куда сдать мелочь на «Монетной неделе» и зачем это нужно Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

Экономика

Банки

Рубль

Россия

Деньги

Экономика

В России при поддержке Центрального банка стартовала акция «Монетная неделя», в рамках которой накопившуюся мелочь можно обменять на бумажные купюры. Когда проходит мероприятие и куда нести деньги — в материале 360.ru.

Когда проходит «Монетная неделя» и условия акции Всероссийская акция «Монетная неделя» проходит с 26 октября по 7 ноября. К обмену принимают монеты ЦБ, выпущенные с 1997 года. Как сдать монеты: выберите удобный пункт приема;

принесите монеты;

получите в обмен банкноты или сумму на счет. Условия приема мелочи могут различаться в разных точках. Рекомендуется заранее рассортировать монеты по номиналу. При этом некоторые точки не принимают мелочь меньше одного рубля. Акция проходит во всех уголках страны по федеральным округам: Дальневосточный;

Приволжский;

Северо-Западный;

Северо-Кавказский;

Сибирский;

Уральский;

Центральный;

Южный;

ДНР;

Запорожская область;

ЛНР;

Херсонская область.

Фото: Медиасток.рф

Зачем проводят «Монетную неделю» Значительная часть выпущенных монет фактически перестает участвовать в денежном обращении, рассказал 360.ru экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Люди получают мелочь в магазинах, складывают в копилки, банки или ящики стола, но практически не используют для следующих покупок. В результате монеты физически существуют, однако для экономики они как будто исчезли», — отметил он. При этом торговле по-прежнему нужна разменная монета, особенно магазинам с большим количеством наличных расчетов.

И получается парадоксальная ситуация: у населения лежат огромные запасы мелочи, а Банку России приходится обеспечивать ее поступление в торговлю и банки.

«Монетная неделя» позволяет вернуть часть этих денег в обращение. Для государства это, прежде всего, способ сократить расходы на обеспечение наличного денежного оборота, а для банков — возможность пополнить запасы разменной монеты без дополнительных поставок.

Фото: Медиасток.рф

В чем польза для экономики и обычных людей В «Монетную неделю» человек может без комиссии обменять накопившуюся мелочь на банкноты или зачислить ее на банковский счет, сказал Кульбака. «Для экономики эффект другой. Изготовление, перевозка, сортировка и хранение монет требуют расходов. Монета долговечна, она может обращаться десятилетиями, поэтому экономически выгоднее многократно использовать уже выпущенные монеты, чем производить дополнительные», — объяснил он. Однако важно не преувеличивать значение акции: возвращение монет в оборот не увеличивает богатство страны и практически не влияет на инфляцию.

Это не дополнительные деньги, которые появились в экономике, а уже существующие, которые начинают активнее использоваться. Основной эффект — снижение издержек наличного обращения.

Измеримый эффект «Монетной недели» Акция «Монетная неделя» дает измеримый эффект — есть вполне конкретная статистика Банка России. «С 2023 года, когда начались такие акции, россияне вернули в обращение более 270 миллионов монет на общую сумму около 1,2 миллиарда рублей. Только за две акции 2025 года удалось собрать 107 миллионов монет на 487 миллионов рублей. А осенью 2025 года население сдало более 56 миллионов монет общим весом около 250 тонн», — рассказал Кульбака.

Фото: Медиасток.рф

Он уточнил, что это довольно внушительные физические объемы, хотя с точки зрения российской экономики в целом 1,2 миллиарда — незначительная сумма. «Оценивать эффективность акции нужно не по тому, сколько денег удалось собрать, а насколько сократилась потребность в выпуске и перевозке новых монет. Здесь возникает вопрос: насколько вообще оправданно поддерживать обращение мелких монет, особенно копеек, если их покупательная способность давно стала ничтожной? Расходы на производство и обслуживание могут оказаться несоразмерными экономической полезности», — добавил Кульбака. Экономист счел «Монетную неделю» полезной, но довольно узкой технической мерой. Она помогает вернуть в обращение уже изготовленные деньги и сэкономить на обслуживании наличного оборота, но необходимость регулярно собирать тонны мелочи указывает, что существующая система обращения монет не слишком эффективна.