Идем на размен: куда сдать мелочь на «Монетной неделе» и зачем это нужно
В России при поддержке Центрального банка стартовала акция «Монетная неделя», в рамках которой накопившуюся мелочь можно обменять на бумажные купюры. Когда проходит мероприятие и куда нести деньги — в материале 360.ru.
Когда проходит «Монетная неделя» и условия акции
Всероссийская акция «Монетная неделя» проходит с 26 октября по 7 ноября. К обмену принимают монеты ЦБ, выпущенные с 1997 года.
Как сдать монеты:
- выберите удобный пункт приема;
- принесите монеты;
- получите в обмен банкноты или сумму на счет.
Условия приема мелочи могут различаться в разных точках. Рекомендуется заранее рассортировать монеты по номиналу. При этом некоторые точки не принимают мелочь меньше одного рубля.
Акция проходит во всех уголках страны по федеральным округам:
- Дальневосточный;
- Приволжский;
- Северо-Западный;
- Северо-Кавказский;
- Сибирский;
- Уральский;
- Центральный;
- Южный;
- ДНР;
- Запорожская область;
- ЛНР;
- Херсонская область.
Зачем проводят «Монетную неделю»
Значительная часть выпущенных монет фактически перестает участвовать в денежном обращении, рассказал 360.ru экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака.
«Люди получают мелочь в магазинах, складывают в копилки, банки или ящики стола, но практически не используют для следующих покупок. В результате монеты физически существуют, однако для экономики они как будто исчезли», — отметил он.
При этом торговле по-прежнему нужна разменная монета, особенно магазинам с большим количеством наличных расчетов.
И получается парадоксальная ситуация: у населения лежат огромные запасы мелочи, а Банку России приходится обеспечивать ее поступление в торговлю и банки.
«Монетная неделя» позволяет вернуть часть этих денег в обращение. Для государства это, прежде всего, способ сократить расходы на обеспечение наличного денежного оборота, а для банков — возможность пополнить запасы разменной монеты без дополнительных поставок.
В чем польза для экономики и обычных людей
В «Монетную неделю» человек может без комиссии обменять накопившуюся мелочь на банкноты или зачислить ее на банковский счет, сказал Кульбака.
«Для экономики эффект другой. Изготовление, перевозка, сортировка и хранение монет требуют расходов. Монета долговечна, она может обращаться десятилетиями, поэтому экономически выгоднее многократно использовать уже выпущенные монеты, чем производить дополнительные», — объяснил он.
Однако важно не преувеличивать значение акции: возвращение монет в оборот не увеличивает богатство страны и практически не влияет на инфляцию.
Это не дополнительные деньги, которые появились в экономике, а уже существующие, которые начинают активнее использоваться. Основной эффект — снижение издержек наличного обращения.
Измеримый эффект «Монетной недели»
Акция «Монетная неделя» дает измеримый эффект — есть вполне конкретная статистика Банка России.
«С 2023 года, когда начались такие акции, россияне вернули в обращение более 270 миллионов монет на общую сумму около 1,2 миллиарда рублей. Только за две акции 2025 года удалось собрать 107 миллионов монет на 487 миллионов рублей. А осенью 2025 года население сдало более 56 миллионов монет общим весом около 250 тонн», — рассказал Кульбака.
Он уточнил, что это довольно внушительные физические объемы, хотя с точки зрения российской экономики в целом 1,2 миллиарда — незначительная сумма.
«Оценивать эффективность акции нужно не по тому, сколько денег удалось собрать, а насколько сократилась потребность в выпуске и перевозке новых монет. Здесь возникает вопрос: насколько вообще оправданно поддерживать обращение мелких монет, особенно копеек, если их покупательная способность давно стала ничтожной? Расходы на производство и обслуживание могут оказаться несоразмерными экономической полезности», — добавил Кульбака.
Экономист счел «Монетную неделю» полезной, но довольно узкой технической мерой. Она помогает вернуть в обращение уже изготовленные деньги и сэкономить на обслуживании наличного оборота, но необходимость регулярно собирать тонны мелочи указывает, что существующая система обращения монет не слишком эффективна.