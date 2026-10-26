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    Идем на размен: куда сдать мелочь на «Монетной неделе» и зачем это нужно

    Фото: Медиасток.рф

    В России при поддержке Центрального банка стартовала акция «Монетная неделя», в рамках которой накопившуюся мелочь можно обменять на бумажные купюры. Когда проходит мероприятие и куда нести деньги — в материале 360.ru.

    Когда проходит «Монетная неделя» и условия акции

    Всероссийская акция «Монетная неделя» проходит с 26 октября по 7 ноября. К обмену принимают монеты ЦБ, выпущенные с 1997 года.

    Как сдать монеты:

    Условия приема мелочи могут различаться в разных точках. Рекомендуется заранее рассортировать монеты по номиналу. При этом некоторые точки не принимают мелочь меньше одного рубля.

    Акция проходит во всех уголках страны по федеральным округам:

    Фото: Медиасток.рф

    Зачем проводят «Монетную неделю»

    Значительная часть выпущенных монет фактически перестает участвовать в денежном обращении, рассказал 360.ru экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака.

    «Люди получают мелочь в магазинах, складывают в копилки, банки или ящики стола, но практически не используют для следующих покупок. В результате монеты физически существуют, однако для экономики они как будто исчезли», — отметил он.

    При этом торговле по-прежнему нужна разменная монета, особенно магазинам с большим количеством наличных расчетов.

    И получается парадоксальная ситуация: у населения лежат огромные запасы мелочи, а Банку России приходится обеспечивать ее поступление в торговлю и банки.

    «Монетная неделя» позволяет вернуть часть этих денег в обращение. Для государства это, прежде всего, способ сократить расходы на обеспечение наличного денежного оборота, а для банков — возможность пополнить запасы разменной монеты без дополнительных поставок.

    Фото: Медиасток.рф

    В чем польза для экономики и обычных людей

    В «Монетную неделю» человек может без комиссии обменять накопившуюся мелочь на банкноты или зачислить ее на банковский счет, сказал Кульбака.

    «Для экономики эффект другой. Изготовление, перевозка, сортировка и хранение монет требуют расходов. Монета долговечна, она может обращаться десятилетиями, поэтому экономически выгоднее многократно использовать уже выпущенные монеты, чем производить дополнительные», — объяснил он.

    Однако важно не преувеличивать значение акции: возвращение монет в оборот не увеличивает богатство страны и практически не влияет на инфляцию.

    Это не дополнительные деньги, которые появились в экономике, а уже существующие, которые начинают активнее использоваться. Основной эффект — снижение издержек наличного обращения.

    Измеримый эффект «Монетной недели»

    Акция «Монетная неделя» дает измеримый эффект — есть вполне конкретная статистика Банка России.

    «С 2023 года, когда начались такие акции, россияне вернули в обращение более 270 миллионов монет на общую сумму около 1,2 миллиарда рублей. Только за две акции 2025 года удалось собрать 107 миллионов монет на 487 миллионов рублей. А осенью 2025 года население сдало более 56 миллионов монет общим весом около 250 тонн», — рассказал Кульбака.

    Фото: Медиасток.рф

    Он уточнил, что это довольно внушительные физические объемы, хотя с точки зрения российской экономики в целом 1,2 миллиарда — незначительная сумма.

    «Оценивать эффективность акции нужно не по тому, сколько денег удалось собрать, а насколько сократилась потребность в выпуске и перевозке новых монет. Здесь возникает вопрос: насколько вообще оправданно поддерживать обращение мелких монет, особенно копеек, если их покупательная способность давно стала ничтожной? Расходы на производство и обслуживание могут оказаться несоразмерными экономической полезности», — добавил Кульбака.

    Экономист счел «Монетную неделю» полезной, но довольно узкой технической мерой. Она помогает вернуть в обращение уже изготовленные деньги и сэкономить на обслуживании наличного оборота, но необходимость регулярно собирать тонны мелочи указывает, что существующая система обращения монет не слишком эффективна.

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