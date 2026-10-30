ФНС применила скоринговую модель для выявления скрытых доходов самозанятых
Федеральная налоговая служба начала применять в тестовом режиме новую модель для выявления самозанятых, скрывающих свои доходы. Об этом сообщил начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев, его слова привели «Ведомости».
Новый подход основан на анализе отмены операций в приложении «Мой налог».
«Если я массово аннулирую чеки, то это привлечет наше внимание», — пояснил Мальцев.
Также налоговая учтет отмены, проведенные банком или цифровой платформой, через которые работает самозанятый. Скоринговую модель уже апробируют в регионах.
За девять месяцев 2026 года ФНС привлекла к ответственности за неправомерное аннулирование чеков около трех тысяч самозанятых на сумму около 300 миллионов рублей.
Мальцев напомнил, что штраф за сокрытие доходов при первом нарушении составляет 20%, а при повторном — 100% от суммы сделки.
Ранее президент России Владимир Путин сравнил современную отечественную ФНС с Центром управления полетами.