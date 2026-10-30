ФНС применила скоринговую модель для выявления скрытых доходов самозанятых

Федеральная налоговая служба начала применять в тестовом режиме новую модель для выявления самозанятых, скрывающих свои доходы. Об этом сообщил начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев, его слова привели «Ведомости» .

Новый подход основан на анализе отмены операций в приложении «Мой налог».

«Если я массово аннулирую чеки, то это привлечет наше внимание», — пояснил Мальцев.

Также налоговая учтет отмены, проведенные банком или цифровой платформой, через которые работает самозанятый. Скоринговую модель уже апробируют в регионах.

За девять месяцев 2026 года ФНС привлекла к ответственности за неправомерное аннулирование чеков около трех тысяч самозанятых на сумму около 300 миллионов рублей.

Мальцев напомнил, что штраф за сокрытие доходов при первом нарушении составляет 20%, а при повторном — 100% от суммы сделки.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил современную отечественную ФНС с Центром управления полетами.