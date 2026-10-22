Европе поставили диагноз в энергетике

Дмитриев: Европа находится в состоянии глубочайшего кризиса в энергетике

Европа в настоящее время находится в состоянии глубочайшего кризиса в энергетике. Об этом на сессии Веронского Евразийского экономического форума заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Европа находится в состоянии глубочайшего кризиса в энергетике. Цены на газ возросли на 140% за последний год», — сказал он.

Дмитриев напомнил, что, несмотря на рост цен, Европа по-прежнему покупает газ из России.

«Некоторые правительства начнут меняться, видим необходимость в диалоге, и многие европейские лидеры говорят: „Давайте начнем диалог с Россией“. Думаю, экономическое сотрудничество с Россией будет неизбежным», — заключил глава РФПИ.

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон отмечал, что Евросоюз не лишился возможности пересмотреть позицию по отказу от российского газа. По его словам, сообществу нужно поддерживать свою промышленность.