Дмитриев заявил о неизбежном возобновлении работы «Северных потоков»

Газопровод «Северный поток» и «Северный поток — 2» снова будут работать. Как сообщило РИА «Новости» , уверенность в этом выразил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Нет никаких сомнений, что „Северные потоки“ вновь будут работать, это неизбежно», — подчеркнул он.

Недавно стало известно, что суд в Германии рассмотрит требование закрыть дело о подрыве «Северных потоков». Высший земельный суд Гамбурга пока не установил дату вынесения решения по ходатайству о прекращении уголовного дела против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в причастности к подрыву газопроводов.

Генпрокурор ФРГ Штефан Шмидт ранее заявлял, что нити трубопровода «Северный поток» не были законной военной целью.