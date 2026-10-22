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    Дмитриев заявил о неизбежном возобновлении работы «Северных потоков»

    Фото: РИА «Новости»

    Газопровод «Северный поток» и «Северный поток — 2» снова будут работать. Как сообщило РИА «Новости», уверенность в этом выразил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Нет никаких сомнений, что „Северные потоки“ вновь будут работать, это неизбежно», — подчеркнул он.

    Недавно стало известно, что суд в Германии рассмотрит требование закрыть дело о подрыве «Северных потоков». Высший земельный суд Гамбурга пока не установил дату вынесения решения по ходатайству о прекращении уголовного дела против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого обвиняют в причастности к подрыву газопроводов.

    Генпрокурор ФРГ Штефан Шмидт ранее заявлял, что нити трубопровода «Северный поток» не были законной военной целью.

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