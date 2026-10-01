Аналитик Мельников объяснил, как распознать долговую спираль
Аналитик Мельников: новый заем для оплаты старого указывает на риск
Директор по продукту для частных клиентов «Скоринг Бюро» Александр Мельников назвал признаком долговой спирали заем для погашения прежнего долга. Риск растет, если общая задолженность не уменьшается, сообщает Sputnik.
Разовый заем до зарплаты не опасен, если человек возвращает деньги вовремя и не берет новые кредиты для оплаты старых. Мельников советует следить за ростом числа договоров или кредитного лимита, повторяющимися просрочками и долгами по ЖКХ, налогам и штрафам.
«Скоринг Бюро» изучило данные почти 450 тысяч пользователей за февраль — август 2026 года. Среди людей с низким индексом финансового здоровья — от 4 до 5,5 балла из 10 — просрочка есть у 95,5%. В среднем у них по десять активных кредитов. У пользователей с индексом выше 9 баллов просрочка есть лишь у 0,7%, а кредитов в среднем меньше трех.
С 1 октября 2026 года микрофинансовые организации не смогут выдать третий заем стоимостью свыше 200% годовых клиенту с двумя непогашенными займами на таких условиях. Мельников отметил, что число договоров не всегда отражает долговую нагрузку: задолженность по кредитной линии может расти в рамках одного договора.