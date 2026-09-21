Сотрудники Минфина начали получать зарплату в цифровых рублях

Зарплату в цифровых рублях начали получать работники Министерства финансов. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов в интервью ИС «Вести».

По словам министра, некоторые сотрудники уже открыли себе цифровые кошельки и будут расплачиваться именно в этой форме национальной валюты.

В начале сентября стало известно, что с помощью цифрового рубля купили первый авиабилет в России. Пассажир приобрел на сайте «Аэрофлота» билет на рейс Москва — Санкт-Петербург. Компания начала принимать такой вид оплаты с 1 сентября.

Как открыть цифровой кошелек, оплачивать покупки и переводить деньги, а также чем цифровой рубль отличается от банковской карты и какие у него есть ограничения — подробно читайте в материале 360.ru.