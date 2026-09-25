Армении рассказали о финансовом ударе после отказа от российского газа

Шевцов предрек Армении переплату за газ в $1,27 млрд без России

Разрыв газового контракта с Россией обернется для Еревана колоссальной переплатой. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза Алексей Шевцов .

По его оценке, при закупках у альтернативных поставщиков Армения переплатит около 1,27 миллиарда долларов. Потенциальными экспортерами Шевцов назвал Иран и Азербайджан.

Турцию в этом вопросе он предложил не учитывать.

«Понятно, что лишнего газа у нее нет. И инфраструктуры для поставок газа в Армению тоже не имеется», — подчеркнул он.

Также, по словам Шевцова, купить газ по сниженной цене у Армении не получится.

Средневзвешенная биржевая стоимость за последние пять лет составила 753 доллара за тысячу кубометров. Отсюда и примерная сумма переплаты в 1,27 миллиарда долларов, пояснил он.

Ранее глава Центробанка Армении Мартин Галстян назвал апокалиптическим возможное повышение цен на российский газ.