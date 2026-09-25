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    Армении рассказали о финансовом ударе после отказа от российского газа

    Шевцов предрек Армении переплату за газ в $1,27 млрд без России

    Фото: РИА «Новости»

    Разрыв газового контракта с Россией обернется для Еревана колоссальной переплатой. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза Алексей Шевцов.

    По его оценке, при закупках у альтернативных поставщиков Армения переплатит около 1,27 миллиарда долларов. Потенциальными экспортерами Шевцов назвал Иран и Азербайджан.

    Турцию в этом вопросе он предложил не учитывать.

    «Понятно, что лишнего газа у нее нет. И инфраструктуры для поставок газа в Армению тоже не имеется», — подчеркнул он.

    Также, по словам Шевцова, купить газ по сниженной цене у Армении не получится.

    Средневзвешенная биржевая стоимость за последние пять лет составила 753 доллара за тысячу кубометров. Отсюда и примерная сумма переплаты в 1,27 миллиарда долларов, пояснил он.

    Ранее глава Центробанка Армении Мартин Галстян назвал апокалиптическим возможное повышение цен на российский газ.