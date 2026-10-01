В Одинцове вор-рецидивист украл драгоценности из дома, чтобы погасить долги

В Одинцове задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений и денег из частного дома. Об этом заявила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова .

«Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержали по подозрению в краже 41-летнего уроженца Мурманской области», — сказала она.

Следователи выяснили, что злоумышленник пробрался в одну из придомовых территорий — зашел через незапертую калитку. Там нашел лопату и с ее помощью отжал окно. Проникнув внутрь, похитил ювелирные изделия и деньги, после чего скрылся. Общий ущерб составил более полумиллиона рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Ранее он был неоднократно судим за кражи. Правонарушитель признался, что украденное продал, а деньги потратил на погашение игровых долгов.