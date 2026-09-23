В Хабаровске ссора соседей из-за плохого запаха в комнате закончилась убийством

В Хабаровске женщина зарезала соседа по общежитию из-за вони в его комнате

В Хабаровске Краснофлотский районный суд приговорил местную жительницу к семи годам лишения свободы за убийство соседа по общежитию. Об этом сообщили в канале в «Максе» судов Хабаровского края.

Суд установил, что в феврале 2025 года подсудимая шла в свою комнату из кухни общежития и держала в руке кухонный нож. Ей встретился сосед, который при выходе из комнаты не закрыл дверь. В его комнате плохо пахло и этот запах распространился по коридору.

Подсудимая потребовала, чтобы он устранил вонь. Соседи поссорились.

После случившегося женщина не стала вызывать скорую помощь, а вымыла нож и легла спать. В суде она частично признала вину, заявив, что испугалась агрессии и вони из комнаты соседа.

Суд приговорил подсудимую к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Решение вступило в законную силу.

Ранее нижегородский пенсионер зарезал соседа и закопал труп на приусадебном участке.