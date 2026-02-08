Пожилой вор-домушник попался на краже в Ленобласти

В одном из поселков Ленинградской области сотрудники полиции задержали пожилого мужчину, совершившего кражу со взломом. По информации, предоставленной петербургской полицией, днем поступило сообщение от 35-летней жительницы Петербурга. Женщина сообщила, что в ее частном доме в поселке Ключевое сработала сигнализация, написала Neva.Today .

Прибывшие на место преступления полицейские задержали 65-летнего неработающего мужчину, ранее имевшего проблемы с законом. Он проник в дом, взломав окно, и украл электрический счетчик, миксер, походную грелку и продукты на общую сумму 4500 рублей.

Украденные вещи и инструменты, использованные для взлома, были изъяты. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он был задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.