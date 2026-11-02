Иностранцы в России стали реже совершать преступления

Число преступлений, которые совершили иностранцы в России, снизилось на 39,5%. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности.

Количество зарубежных граждан, которые сделали что-то криминальное, снизилось на четверть. По данным Совбеза, на 18,9% сократилось и преступлений в отношении иностранцев.

Недавно бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России по Москве Михаил Игнатов рассказал, что в 70% случаев мужчины убивают женщин, а не наоборот. Таким образом он прокомментировал убийство 22-летнего парня в столице, предположительно, совершенное его бывшей девушкой, вебкам-моделью.