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    Иностранцы в России стали реже совершать преступления

    Совбез России: число совершенных иностранцами преступлений снизилось на 39,5%

    Фото: РИА «Новости»

    Число преступлений, которые совершили иностранцы в России, снизилось на 39,5%. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности.

    Количество зарубежных граждан, которые сделали что-то криминальное, снизилось на четверть. По данным Совбеза, на 18,9% сократилось и преступлений в отношении иностранцев.

    Недавно бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России по Москве Михаил Игнатов рассказал, что в 70% случаев мужчины убивают женщин, а не наоборот. Таким образом он прокомментировал убийство 22-летнего парня в столице, предположительно, совершенное его бывшей девушкой, вебкам-моделью.

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