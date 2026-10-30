Завербованный аферистами дроппер избил до смерти пенсионерку и явился с повинной

Восемнадцатилетний дроппер явился с повинной, совершив по неосторожности убийство 95-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.

В сентябре житель Нижегородской области общался в чат-боте для знакомств «Дайвинчик» и оказался на крючке у мошенников. Злоумышленники сначала выдавали себя за девушку, потом за сотрудников правоохранительных органов.

В течение месяца он выполнял роль дроппера — по указке аферистов забирал деньги у обманутых людей в Нижнем Новгороде, Казани и Кирове, после чего переводил их на криптокошелек преступников.

Выполняя очередное задание кураторов, 17 октября он пришел в квартиру 95-летней пенсионерки, обманутой мошенниками. Он нанес женщине несколько ударов и ушел, не найдя денег. Потерпевшая вскоре умерла.

Дроппер скрылся и уехал в Архангельск, но там добровольно явился в полицию и признался во всем.

Ранее пенсионер с Камчатки лишился почти 24 миллионов из-за взлома «Госуслуг».