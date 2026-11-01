ФСБ при проверке данных США о подготовке теракта в Москве задержала подростка

В Москве задержали подростка после проверки информации американских правоохранителей о возможной подготовке теракта на территории музея-заповедника «Царицыно». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Проверку проводили сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией, МВД и СК России. Из-за поступившего предупреждения в «Царицыне» отменили запланированные массовые мероприятия и усилили охрану.

По данным спецслужбы, задержанный несовершеннолетний россиянин публиковал в TikTok фотографии в тактической одежде, балаклаве и с предметом, похожим на автомат. Среди снимков были и кадры, сделанные в музее-заповеднике, с подписью на английском языке «I found a place» («Я нашел место»).

На месте проживания подростка обнаружили одежду и аксессуары, запечатленные на фото. В телефоне нашли аккаунт, с которого распространялись угрозы, подписку на неонацистский телеграм-канал и поисковые запросы о терактах и массовых убийствах.

ФСБ поблагодарила американскую сторону за предоставленные сведения.