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    ФСБ при проверке данных США о подготовке теракта в Москве задержала подростка

    Фото: РИА «Новости»

    В Москве задержали подростка после проверки информации американских правоохранителей о возможной подготовке теракта на территории музея-заповедника «Царицыно». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

    Проверку проводили сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией, МВД и СК России. Из-за поступившего предупреждения в «Царицыне» отменили запланированные массовые мероприятия и усилили охрану.

    По данным спецслужбы, задержанный несовершеннолетний россиянин публиковал в TikTok фотографии в тактической одежде, балаклаве и с предметом, похожим на автомат. Среди снимков были и кадры, сделанные в музее-заповеднике, с подписью на английском языке «I found a place» («Я нашел место»).

    На месте проживания подростка обнаружили одежду и аксессуары, запечатленные на фото. В телефоне нашли аккаунт, с которого распространялись угрозы, подписку на неонацистский телеграм-канал и поисковые запросы о терактах и массовых убийствах.

    ФСБ поблагодарила американскую сторону за предоставленные сведения.

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