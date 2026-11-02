В США судья отклонил сделку с сэндвичем от 74-летнего обвиняемого в убийстве

В США судья отказал обвиняемому предоставить порцию фастфуда в обмен на признание в убийстве. Об этом пишет FOX 29 Philadelphia .

Роберта Кесслеру, которому на момент суда исполнилось 74 года, вменяют убийство первой степени и надругательство над телом 47-летней женщины. Это произошло в 2021 году в его доме.

По версии следствия, женщина гостила у него. Дочь обвиняемого видела их ссору незадолго до исчезновения жертвы.

Мужчина был готов признать вину и получить пожизненный срок, но взамен потребовал сэндвич с луком и майонезом, картошку фри и газировку. Свое предложение Кесслер объяснил желанием сэкономить деньги налогоплательщиков, отказавшись от суда присяжных.

Однако судья отклонил предложение.

Ранее 76-летняя Грейс Эдж расправилась с бывшим мужем и его молодой любовницей в американском штате Джорджия.