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    В США судья отклонил сделку с сэндвичем от 74-летнего обвиняемого в убийстве

    Фото: 360.ru

    В США судья отказал обвиняемому предоставить порцию фастфуда в обмен на признание в убийстве. Об этом пишет FOX 29 Philadelphia.

    Роберта Кесслеру, которому на момент суда исполнилось 74 года, вменяют убийство первой степени и надругательство над телом 47-летней женщины. Это произошло в 2021 году в его доме.

    По версии следствия, женщина гостила у него. Дочь обвиняемого видела их ссору незадолго до исчезновения жертвы.

    Мужчина был готов признать вину и получить пожизненный срок, но взамен потребовал сэндвич с луком и майонезом, картошку фри и газировку. Свое предложение Кесслер объяснил желанием сэкономить деньги налогоплательщиков, отказавшись от суда присяжных.

    Однако судья отклонил предложение.

    Ранее 76-летняя Грейс Эдж расправилась с бывшим мужем и его молодой любовницей в американском штате Джорджия.

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