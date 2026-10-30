В Приморье братья-близнецы издевались над матерью и удерживали ее в квартире

В Приморском крае перед судом предстанут двое братьев-близнецов, обвиняемых в истязании собственной матери. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в 2026 году мужчины переехали из Владивостока к матери в поселок Славянка и начали создавать ей невыносимые условия. Они систематически избивали женщину и издевались над ней, выгоняли из дома, а однажды заперли в квартире.

Знакомые женщины заметили долгое отсутствие ее и обратились в полицию. Правоохранители освободили пострадавшую.

Братьям предъявили обвинение по статьям об истязании, незаконном лишении свободы и неуважении к суду. Один из фигурантов, по данным следствия, допустил оскорбительные высказывания в адрес суда.

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у обоих расстройство личности, однако эксперты заключили, что в момент преступлений и сейчас они осознают характер своих действий и могут ими руководить. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее заключенный колонии «Белый лебедь» в Пермском крае, отбывающий пожизненное наказание за убийство 11 человек, выиграл три суда с «Почтой России».