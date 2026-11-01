Супружескую пару похитили и убили в их собственной машине под Ростовом

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары в Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сообщение о конфликте поступило в дежурную часть 30 октября. По предварительным данным, 26-летний мужчина поссорился с супружеской парой 1985 и 1986 годов рождения. Злоумышленник насильно затолкал потерпевших в принадлежащий им автомобиль «Лада Веста» и уехал с ними в неизвестном направлении.

По сведениям Следственного комитета, 1 ноября тела супругов с признаками насильственной смерти и расчленения обнаружили в Аксайском районе Ростовской области.

«В результате совместных мероприятий следователей СК России и сотрудников полиции установлена причастность подозреваемого к совершению указанных преступлений», — отметили в СК.

Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев, назначили необходимые экспертизы.

Ранее в Петербурге взяли под стражу мужчину, убившего двухлетнего малыша и пожилую женщину.