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    Супружескую пару похитили и убили в их собственной машине под Ростовом

    Полиция задержала убийцу супружеской пары в Ростовской области

    Фото: 360.ru

    Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары в Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Сообщение о конфликте поступило в дежурную часть 30 октября. По предварительным данным, 26-летний мужчина поссорился с супружеской парой 1985 и 1986 годов рождения. Злоумышленник насильно затолкал потерпевших в принадлежащий им автомобиль «Лада Веста» и уехал с ними в неизвестном направлении.

    По сведениям Следственного комитета, 1 ноября тела супругов с признаками насильственной смерти и расчленения обнаружили в Аксайском районе Ростовской области.

    «В результате совместных мероприятий следователей СК России и сотрудников полиции установлена причастность подозреваемого к совершению указанных преступлений», — отметили в СК.

    Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев, назначили необходимые экспертизы.

    Ранее в Петербурге взяли под стражу мужчину, убившего двухлетнего малыша и пожилую женщину.

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