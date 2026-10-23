Суд отправил под стражу обвиняемого в гибели женщины в Петрозаводске

В Петрозаводске 24-летнему местному жителю предъявили обвинение после смертельного избиения знакомой. Мужчину заключили под стражу, сообщает karelinform.ru .

По версии следствия, вечером 9 октября в квартире на улице Кемской мужчина во время застолья поссорился с 31-летней женщиной. Он нанес ей удары по голове и туловищу.

Очевидцы обратились за медицинской помощью, но к приезду скорой женщина уже умерла. Следственный комитет Карелии сообщил, что причиной смерти стала травма головы.

Правоохранители разыскали предполагаемого виновника. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.