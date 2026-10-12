В МВД перечислили признаки перевода от мошенников

Просьба отправить перечисленные «по ошибке» деньги на другой банковский счет может исходить от мошенников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве рассказали, что аферисты могут попросить перевести поступившие на счет деньги по другим реквизитам, а не на счет, с которого они поступили, оставив при этом часть суммы себе. При этом они делают вид, что просто ошиблись при отправке средств.

Мошенники часто обвиняют жертв, получивших перевод, в краже, грозят полицией или судом, давят на психику, чтобы те выполнили требования. Честные люди так не делают, подчеркнули правоохранители.

Еще один вид обмана — смс с поддельного номера о якобы поступивших на счет средствах, тогда как в действительности деньги не поступили.

Ранее представители платформы «Мошеловка» раскрыли очередную мошенническую схему. Злоумышленники предупреждают о возможном аннулировании детских пособий и предлагают перевести деньги на «транзитный счет».