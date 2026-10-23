ФСБ сорвала контрабанду исторических ценностей в Британию и Францию

ФСБ сорвала попытку незаконной отправки исторических ценностей из России в Великобританию и Францию. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.

В 2024 году двое жителей Тамбовской области пытались отправить в эти страны 135 археологических предметов.

По данным силовиков, злоумышленники собирались переслать их через международные почтовые отправления. Их задержали, когда они принесли посылки в отделения почты в Тамбове.

Внутри находились предметы средневековой культуры Северо-Восточной Руси и Западного Кавказа. Эксперты признали их историческую, культурную и научную ценность. Вывоз таких артефактов из России запрещен, а их общая стоимость оценивается примерно в миллион рублей.

Суд приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно каждого. Изъятые ценности передали Управлению Минкультуры по Центральному федеральному округу.

Ранее директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал, что скифское золото из Крыма могло попасть на продажу на рынках Европы и США.