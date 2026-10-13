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    Суд приговорил убийцу Тупака Шакура к пожизненному сроку

    Фото: РИА «Новости»

    Суд в Неваде приговорил экс-лидера банды South Side Compton Crips Дуэйна «Кеффи Ди» Дэвиса к пожизненному тюремному сроку по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура в 1996 году. Об этом сообщило РИА «Новости»..

    Месяц назад коллегия присяжных единогласно признала 63-летнего Дэвиса виновным в убийстве. Судебный процесс длился несколько недель.

    Тупак Шакур получил огнестрельные ранения в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Через шесть дней врачи университетской больницы Лас-Вегаса объявили, что 25-летний легендарный рэпер скончался. Подробности о том, как убийство Тупака раскрыли мемуары читайте в нашем материале.

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