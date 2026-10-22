Третьего фигуранта дела о покушении на Аксенова осудили на 18 лет

Южный окружной военный суд назначил Владимиру Ананьеву 18 лет лишения свободы по делу о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Суд установил, что Сергей Бондарь и Оксана Шевченко следили за передвижениями служебного автомобиля Аксенова в Симферополе по заданию СБУ. Позже к группе присоединился завербованный Ананьев.

Организацию предполагаемого теракта, как считают следователи, координировал гражданин Украины, дело которого выделили в отдельное производство.

Для подрыва автомобиля фигуранты, по данным прокуратуры Крыма, получили из Запорожской области самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, передатчик и приемник. ФСБ задержала троих подозреваемых в начале 2024 года.

В 2025 году суд приговорил Шевченко к 10 годам заключения, а Бондаря — к 13 годам. Их дела рассматривали в особом порядке.