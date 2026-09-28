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    Россиян предупредили, что мошенники выманивают доступ к аккаунтам через звонки-подтверждения

    Мошенники используют автоматические звонки для взлома аккаунтов. Они просят жертву назвать последние цифры номера, с которого поступил звонок, сообщает RT.

    Заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин объяснил, что некоторые сервисы подтверждают вход не кодом из смс, а последними цифрами номера автоматического звонка. Мошенники указывают телефон жертвы при попытке входа и стараются узнать эти цифры.

    По словам эксперта, злоумышленники часто выбирают индивидуальных предпринимателей, самозанятых и специалистов сферы услуг, которые общаются с клиентами в чатах. Они могут представиться клиентом, желающим записаться на занятие или процедуру, а затем попросить назвать номер, с которого якобы звонили для подтверждения записи.

    Воронин посоветовал не сообщать незнакомцам номера входящих звонков и другие данные для подтверждения операций. При подозрительном разговоре он рекомендует прекратить общение и самостоятельно проверить уведомления в официальном приложении сервиса. Передача таких сведений может привести к взлому аккаунта и шантажу.

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