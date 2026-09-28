Россиян предупредили, что мошенники выманивают доступ к аккаунтам через звонки-подтверждения

Мошенники используют автоматические звонки для взлома аккаунтов. Они просят жертву назвать последние цифры номера, с которого поступил звонок, сообщает RT .

Заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин объяснил, что некоторые сервисы подтверждают вход не кодом из смс, а последними цифрами номера автоматического звонка. Мошенники указывают телефон жертвы при попытке входа и стараются узнать эти цифры.

По словам эксперта, злоумышленники часто выбирают индивидуальных предпринимателей, самозанятых и специалистов сферы услуг, которые общаются с клиентами в чатах. Они могут представиться клиентом, желающим записаться на занятие или процедуру, а затем попросить назвать номер, с которого якобы звонили для подтверждения записи.

Воронин посоветовал не сообщать незнакомцам номера входящих звонков и другие данные для подтверждения операций. При подозрительном разговоре он рекомендует прекратить общение и самостоятельно проверить уведомления в официальном приложении сервиса. Передача таких сведений может привести к взлому аккаунта и шантажу.