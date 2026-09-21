Бездомный из Керчи прятал в гараже оружейный арсенал

В Керчи полицейские обнаружили оружие и боеприпасы в гараже, где временно проживал 34-летний мужчина без постоянного жилья. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Изъятые предметы нашли в одном из гаражных кооперативов города. Среди них — одноствольное нарезное оружие с самодельными изменениями, магазин и патроны разного калибра. Экспертиза признала предмет карабином Мосина калибра 7,62 миллиметра, пригодным для стрельбы.

Следствие установило, что мужчина хранил оружие около 10 лет. Он нашел его примерно в 2015 году и не собирался продавать. Поскольку обвиняемый остался без жилья, знакомый разрешил ему пожить в гараже. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о незаконном изготовлении оружия и хранении боеприпасов. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей.

Ранее полицейские обнаружили арсенал оружия и боеприпасов в квартире 65-летней женщины в Санкт-Петербурге.