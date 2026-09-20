Треш-стримеров из Петербурга потребовали наказать за убийство кролика

Треш-стримеры из Санкт-Петербурга жестоко растерзали кролика в прямом эфире ради донатов. Россияне потребовали привлечь к ответственности живодеров, сообщил телеграм-канал Shot .

В прямом эфире 41-летний Егор и 25-летний Артем сломали кролику лапы и позвоночник. Живодеры рассказали, что закопали кролика. Кадры издевательств над животным разлетелись по Сети.

Россияне потребовали провести проверку и возбудить против живодеров уголовное дело о жестоком обращении с животными. Тем более это не первый случай издевательств — ранее в их эфире появлялся щенок, которого швыряли перед камерой. Судьба собаки неизвестна.

В декабре прошлого года в Екатеринбурге накрыли стрим-бар «Хата», в котором треш-стримеры издевались над девушками по заказу и за плату. Девушек спаивали и заставляли выполнять на камеру желания «заказчиков».