Группа иностранцев похитила знакомого на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы иностранцы похитили знакомого, засунув его в багажник автомобиля, а потом скрылись. Возбуждено уголовное дело, некоторые подозреваемые уже задержаны, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

«В вечернее время 5 октября 2026 года фигуранты, находясь вблизи дома на улице Юных Ленинцев в городе Москве, подошли к ранее знакомому соотечественнику и применяя насилие, против его воли, принудительно поместили в багажное отделение автомобиля, а после скрылись», — уточнили в СК.

Столичные следователи и оперативники ОУР УВД по ЮВАО и ОМВД России по району Текстильщики освободили потерпевшего и задержали двоих подозреваемых. Им предъявили обвинение в похищении человека. Следствие будет ходатайствовать об их помещении под стражу. Кроме того, правоохранители установили еще троих соучастников, которым заочно предъявили обвинение.

По уточненной информации, пострадавшего похитили несколько мужчин и одна женщина. Один подозреваемый успел улететь из России, но в соседнем государстве его задержали по ориентировке. Еще троих в возрасте от 21 до 30 лет задержали в Москве и Подмосковье.

Ранее в Санкт-Петербурге 54-летний мужчина похитил 49-летнюю женщину, не добившись от нее взаимности.