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    В Петербурге четверых мужчин обвинили в жестоком убийстве знакомого

    Фото: Пресс-служба Следственного комитета

    В Санкт-Петербурге четверых мужчин задержали по обвинению в жестоком убийстве знакомого. По версии следствия, они подвергли потерпевшего насилию, после чего вывезли в ангар, где мужчина скончался от полученных травм. Об этом сообщило городское управление Следственного комитет а.

    Преступление произошло 10 октября в Пушкине. По данным ведомства, сначала двое обвиняемых, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера в Баболовском парке.

    Позднее все четверо встретились с пострадавшим в квартире на Парковой улице. Как установило следствие, мужчины заранее распределили роли и избили его. Затем потерпевшего перевезли в ангар, где издевательства продолжились. От полученных травм мужчина скончался.

    Полицейские задержали четверых обвиняемых в возрасте от 34 до 39 лет. В отношении них возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц, и насильственных действиях сексуального характера.

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