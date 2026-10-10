Девять человек погибли при массовой стрельбе в США

Fox 5: жертвами стрельбы в Пенсильвании стали 9 человек, среди них — двое детей

Девять человек погибли в результате массовой стрельбы в городе Эри штата Пенсильвания в США. Среди жертв — двое детей и беременная женщина, сообщило издание Fox 5 .

По предварительным данным, вечером 9 октября вооруженный мужчина сначала открыл огонь на улице возле жилого дома. Он убил двух женщин, а затем проник внутрь и продолжил стрелять.

Прибывшие на место полицейские и спецназ окружили здание. Правоохранители пытались убедить нападавшего сдаться, однако внутри продолжали звучать выстрелы.

Позднее полиция сообщила, что стрелок покончил с собой до того, как силовики вошли в дом. Начальник местной полиции Рик Лора назвал произошедшее одной из самых тяжелых сцен за 28 лет службы.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, выясняют мотивы нападавшего и его связь с погибшими.

Ранее при стрельбе в баре в ЮАР погибли 17 человек.