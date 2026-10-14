Фокстерьер помог задержать в аэропорту Новосибирска иностранца-нарушителя

Фокстерьер по кличке Бьерн помог кинологам выявить иностранца, который перевозил крупную сумму денег без декларирования. Об сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Иностранец пытался вывезти в Таджикистан более 39 тысячи долларов без декларирования. По правилам, разрешенная сумма составляет до 10 тысяч долларов в эквиваленте.

«Наличные в ручной клади 35-летнего авиапассажира помогли выявить кинолог со служебной собакой — фокстерьером по кличке Бьерн на „зеленом коридоре“», — отметили в пресс-службе.

Иностранец подтвердил, что знал о правилах и собирался перевезти деньги для покупки автомобиля. Против мужчины возбудили дело по статье о контрабанде наличных в крупном размере.

Ранее таможенники задержали в Домодедово 38-летнего пассажира, который пытался перевезти незадекларированные наручные часы стоимостью 9,4 миллиона рублей. Мужчина летел из Дубая и проходил через «зеленый» коридор.