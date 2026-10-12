В Нижнем Новгороде в «Газели» нашли расчлененные останки двух тел
Mash: расчлененные останки тел в Нижнем Новгороде могли быть бабушкой и внучкой
В «Газели» рядом с Борским мостом в Нижнем Новгороде обнаружили два расчлененных тела. По предварительным данным, ими могли оказаться бабушка с внучкой. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Все началось с того, что сотрудники ДПС остановили подозрительную «Газель». Когда стражи порядка подошли, из нее выбежал пассажир и скрылся.
Водитель заявил, что его наняли для доставки груза. Мужчина не знал, что именно перевозил. При досмотре машины правоохранители нашли части двух тел, уложенные в пакеты. По неуточненной информации, одной из погибших было 18 лет, другая — взрослая женщина. Вероятно, они могли быть родственниками — бабушкой и внучкой.
Ранее в Санкт-Петербурге пенсионер попытался вывезти расчлененное тело на продуктовой тележке. Его задержали полицейские. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об убийстве.