Суд оштрафовал нижегородца за майнинг с безучетным электричеством

Суд оштрафовал жителя поселка Новинки на 150 тысяч рублей за безучетное потребление электричества при майнинге. Ущерб сетевой организации составил 5,2 млн рублей, сообщает «Время Н» .

С января 2024 года по 2025 год мужчина добывал криптовалюту на оборудовании в доме, гараже и бытовке. Устройства работали круглосуточно, но значительная часть потребленной ими электроэнергии не учитывалась.

При обыске у мужчины также изъяли наркотическое средство. Приокский районный суд признал его виновным в причинении крупного имущественного ущерба путем обмана и незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. Подсудимый признал вину и частично возместил ущерб.

Суд удовлетворил иск сетевой организации о взыскании всей суммы ущерба. Майнинговое оборудование, использованные при совершении преступления электронные устройства и мобильный телефон суд постановил конфисковать. Арест земельного участка и жилого дома сохранили для исполнения приговора.