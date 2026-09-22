Адвокат Олифир предупредил о сроке до 10 лет за продажу опасных грибов

Продавцам грибов у дорог могут грозить административные штрафы, уголовная и гражданская ответственность, если товар окажется опасным для покупателей, рассказал адвокат Андрей Олифир, сообщает RT .

Регулярная торговля грибами у трассы с назначением цены и получением денег имеет признаки предпринимательской деятельности, пояснил Олифир. За работу без регистрации предусмотрен штраф от 500 до 2 тыс. рублей. Регионы также могут штрафовать за торговлю вне установленных мест.

С сентября 2026 года собранные в лесу грибы перед продажей на рынке должны проходить ветеринарно-санитарную экспертизу. У придорожных продавцов такой проверки нет, а покупатель не может подтвердить происхождение и безопасность товара.

Если покупатель пострадает, продавца могут привлечь по статье 238 УК России о сбыте небезопасной продукции. Максимальное наказание без пострадавших — до двух лет лишения свободы, при тяжком вреде здоровью или смерти — до шести лет, при гибели двух и более человек — до десяти лет.

Для применения статьи 238 следствию необходимо доказать, что продавец осознавал опасность товара. В ином случае возможна квалификация как причинение тяжкого вреда или смерти по неосторожности. Независимо от исхода уголовного дела продавец обязан возместить расходы на лечение, утраченный заработок и моральный вред.