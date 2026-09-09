Крымчанин признался в передаче Киеву данных о запусках ракет

ФСБ опубликовала кадры задержания трех жителей Крыма, которых завербовало Главное управление разведки Минобороны Украины через сайт знакомств. В ведомстве уточнили, что всем фигурантам предъявили обвинения.

Мужчины 1988, 1994 и 1995 годов рождения зарегистрировались на популярном ресурсе и начали переписку с девушкой, которая выдавала себя за крымчанку, вынужденно уехавшую на Украину. В реальности это была сотрудница ГУР Марина Кучерак, использовавшая вымышленные имена.

Один из задержанных признался, что передавал украинской стороне информацию о запусках баллистических ракет.

«То, что я видел, то, что вылетали баллистические ракеты, заблаговременно предупреждал, что летит ракета в том-то направлении», — сказал мужчина.

В процессе общения подозреваемые узнали, что их новая знакомая собирает военные сведения для украинских спецслужб, но продолжали сотрудничать.