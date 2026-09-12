Пенсионерка в Петербурге стала курьером мошенников
МВД: в Петербурге 80-летняя пенсионерка стала курьером мошенников после обмана
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 80-летнюю женщину, которая забрала у другой пенсионерки 6,55 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. При этом сама задержанная также стала жертвой аферистов, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Потерпевшая рассказала силовикам, что тремя днями ранее передала неизвестной крупную сумму, поверив обещаниям сохранить свои сбережения.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение женщины, которая забрала деньги. Оказалось, что пенсионерка согласилась выполнять роль курьера, полагая, что участвует в специальной операции.
Сейчас правоохранители устанавливают других участников преступной схемы.
Ранее в МВД перечислили основные признаки интернет-мошенничества.