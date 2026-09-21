Полицейские преодолели 6 км в московском метро, чтобы поймать преступника

Правоохранители преодолели шесть километров в метрополитене Москвы, чтобы задержать мужчину. Полицейские вошли на станции «Печатники», а вышли на станции «Марьино». Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

На станции «Печатники» сотрудник полиции обратил внимание на пассажира, который был похож на человека в ориентировке. Увидев правоохранителя, мужчина спрыгнул с платформы на пути и исчез в туннеле.

Беглеца задержали на станции «Марьино» спустя полтора часа. Им оказался житель Пензенской области, которого не раз судили за кражу и насильственные действия сексуального характера.

Мужчина находится в федеральном розыске из-за уклонения от административного надзора и неоднократного несоблюдения ограничений, которые установил суд. Фигуранта передадут региональному управлению МВД России.

Ранее стало известно, что четырех россиянок задержали на Бали.