Адвокат Манаков предупредил, что продавцам поддельных билетов в театр грозит до десяти лет тюрьмы

Продажу фальшивых билетов на культурные мероприятия могут квалифицировать как мошенничество. В зависимости от обстоятельств наказание достигает десяти лет лишения свободы, рассказал адвокат Евгений Манаков, сообщает Zvezdanews .

Речь идет о случаях, когда продавец заведомо обманывает покупателя о подлинности билета, чтобы завладеть его деньгами. По словам Манакова, серийная продажа подделок на популярные спектакли часто подпадает под более тяжкие части статьи 159 Уголовного кодекса России.

Значительным считается ущерб свыше пяти тысяч рублей, крупным размером — сумма более 250 тысяч рублей, особо крупным — свыше одного миллиона рублей.

Если поддельные билеты или сайты-клоны воспроизводят название, логотип и символику Большого театра, действия продавцов могут дополнительно квалифицировать как незаконное использование товарного знака. За такое преступление в составе организованной группы грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Адвокат рекомендовал покупать билеты на официальном сайте театра или в кассах. С 2024 года Большой театр оформляет их на конкретного посетителя с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных.