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    Подозреваемого в убийстве подростка в Приморье задержали

    Фото: РИА «Новости»

    В городе Большой Камень в Приморье задержали мужчину, обвиняемого в убийстве 16-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

    «Сегодня по ходатайству следователя СК России по Приморскому краю судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 42-летнего жителя города Большой Камень», — заявили в ведомстве.

    Мужчину обвинили в убийстве подростка. По данным следователей, юноша отдыхал вместе с друзьями недалеко от развлекательных учреждений. К ним подошел обвиняемый и начался конфликт. Подросток забежал в помещение, чтобы скрыться, однако агрессивный прохожий догнал его и ударил ножом в грудь. От полученной травмы школьник скончался.

    Как сообщил источник 360.ru, злоумышленник подошел, когда компания находилась около кинотеатра. Нападавший был в нетрезвом состоянии.

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