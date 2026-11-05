Подозреваемого в убийстве подростка в Приморье задержали

В городе Большой Камень в Приморье задержали мужчину, обвиняемого в убийстве 16-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

«Сегодня по ходатайству следователя СК России по Приморскому краю судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 42-летнего жителя города Большой Камень», — заявили в ведомстве.

Мужчину обвинили в убийстве подростка. По данным следователей, юноша отдыхал вместе с друзьями недалеко от развлекательных учреждений. К ним подошел обвиняемый и начался конфликт. Подросток забежал в помещение, чтобы скрыться, однако агрессивный прохожий догнал его и ударил ножом в грудь. От полученной травмы школьник скончался.

Как сообщил источник 360.ru, злоумышленник подошел, когда компания находилась около кинотеатра. Нападавший был в нетрезвом состоянии.