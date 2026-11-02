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    В Новой Москве нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете

    Фото: РИА «Новости»

    В поселении Рязановское в Новой Москве обнаружили тело мужчины, завернутое в полиэтиленовый пакет. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

    По данным ведомства, на теле есть признаки насильственной смерти. На место выехали следователи и криминалисты.

    Предварительно установлено, что погибший перестал выходить на связь в конце октября. Его искали на юге Москвы. Также у следствия есть информация, что телесные повреждения мужчине мог причинить его знакомый.

    Сейчас специалисты выясняют все детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее в Ростове-на-Дону мужчина убил семейную пару после ссоры на парковке. Как рассказала 360.ru сестра погибшего, нападавший избил супругов на глазах их ребенка, силой посадил в их автомобиль и увез. У пары осталось трое детей.

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