В Новой Москве нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете

В поселении Рязановское в Новой Москве обнаружили тело мужчины, завернутое в полиэтиленовый пакет. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным ведомства, на теле есть признаки насильственной смерти. На место выехали следователи и криминалисты.

Предварительно установлено, что погибший перестал выходить на связь в конце октября. Его искали на юге Москвы. Также у следствия есть информация, что телесные повреждения мужчине мог причинить его знакомый.

Сейчас специалисты выясняют все детали произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина убил семейную пару после ссоры на парковке. Как рассказала 360.ru сестра погибшего, нападавший избил супругов на глазах их ребенка, силой посадил в их автомобиль и увез. У пары осталось трое детей.