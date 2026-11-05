ФТС пресекла контрабанду наркотиков на 17 млн рублей в Киргизию

Таможенники пресекли деятельность международной преступной группы, которая планировала перевести наркотики в Киргизию. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

«Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, Центральной оперативной таможни совместно с МВД России пресекли деятельность международной преступной группы, которая планировала незаконное перемещение наркотиков в Киргизию», — заявили в ведомстве.

Из нелегального оборота изъяли около четырех килограммов запрещенных веществ, их примерная стоимость на черном рынке — более 17 миллионов рублей.