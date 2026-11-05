ФТС пресекла контрабанду наркотиков на 17 млн рублей в Киргизию
Таможенники пресекли деятельность международной преступной группы, которая планировала перевести наркотики в Киргизию. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.
«Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, Центральной оперативной таможни совместно с МВД России пресекли деятельность международной преступной группы, которая планировала незаконное перемещение наркотиков в Киргизию», — заявили в ведомстве.
Из нелегального оборота изъяли около четырех килограммов запрещенных веществ, их примерная стоимость на черном рынке — более 17 миллионов рублей.
Отправку готовила 42-летняя россиянка. Вещества она спрятала в предметах повседневного обихода и через службу доставки передавала их к отправке. В итоге женщину задержали.
Во время разыскных мероприятий в машинах нашли 3,9 килограмма наркотиков. Все они были в упаковках конфет, банках из-под тушенки и других предметах. В отношении россиянки возбудили уголовное дело.