360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ФТС пресекла контрабанду наркотиков на 17 млн рублей в Киргизию

    пресс-служба ФТС России
    Фото: пресс-служба ФТС России

    Таможенники пресекли деятельность международной преступной группы, которая планировала перевести наркотики в Киргизию. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

    «Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, Центральной оперативной таможни совместно с МВД России пресекли деятельность международной преступной группы, которая планировала незаконное перемещение наркотиков в Киргизию», — заявили в ведомстве.

    Из нелегального оборота изъяли около четырех килограммов запрещенных веществ, их примерная стоимость на черном рынке — более 17 миллионов рублей.

    пресс-служба ФТС России
    Фото: пресс-служба ФТС России
    1/1

    Отправку готовила 42-летняя россиянка. Вещества она спрятала в предметах повседневного обихода и через службу доставки передавала их к отправке. В итоге женщину задержали.

    Во время разыскных мероприятий в машинах нашли 3,9 килограмма наркотиков. Все они были в упаковках конфет, банках из-под тушенки и других предметах. В отношении россиянки возбудили уголовное дело.

    Читайте также

    Таможенники изъяли в Подмосковье три тонны прекурсоров для производства «соли»

    Крупного поставщика наркотиков задержали в Подмосковье

    Таможенники разоблачили российско-киргизскую ОПГ по сбыту синтетических наркотиков

    пресс-служба ФТС Россия

    Таможенники изъяли в Подмосковье три тонны прекурсоров для производства «соли»

    Крупного поставщика наркотиков задержали в Подмосковье

    Таможенники разоблачили российско-киргизскую ОПГ по сбыту синтетических наркотиков

    пресс-служба ФТС Россия