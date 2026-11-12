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    Верховный суд признал украинскую организацию «Желтая лента» экстремистской

    Фото: РИА «Новости»

    Верховный суд России признал экстремистской украинскую организацию «Желтая лента»* и запретил ее деятельность на территории страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу высшей судебной инстанции.

    Иск о запрете общественного объединения подал генеральный прокурор России в конце октября. Участники организации занимались антироссийской пропагандой, распространяли дезинформацию и призывали к диверсиям. Финансирование деструктивной деятельности осуществляли из Великобритании и Канады.

    Ранее Тверской районный суд Москвы признал Организацию украинских националистов (ОУН)** и Украинскую повстанческую армию (УПА)** пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Такой же вердикт вынесли в отношении лидеров и ряда участников этих объединений.

    *Запрещенная в России экстремистская организация.

    * Признаны в РФ террористической организациями.

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