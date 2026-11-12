Верховный суд признал украинскую организацию «Желтая лента» экстремистской

Верховный суд России признал экстремистской украинскую организацию «Желтая лента»* и запретил ее деятельность на территории страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу высшей судебной инстанции.

Иск о запрете общественного объединения подал генеральный прокурор России в конце октября. Участники организации занимались антироссийской пропагандой, распространяли дезинформацию и призывали к диверсиям. Финансирование деструктивной деятельности осуществляли из Великобритании и Канады.

Ранее Тверской районный суд Москвы признал Организацию украинских националистов (ОУН)** и Украинскую повстанческую армию (УПА)** пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Такой же вердикт вынесли в отношении лидеров и ряда участников этих объединений.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

* Признаны в РФ террористической организациями.