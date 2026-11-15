Певица Юлия Ковальчук в 44 стала мамой в третий раз

Певица Юлия Ковальчук родила сына, это ее третий ребенок

Певица Юлия Ковальчук родила сына, это ее третий ребенок. Многодетная мать принимает поздравления, сообщил StarHit .

Ковальчук скрывала свою беременность, подписчикам она расскахала, только когда родила сына. Своей радостью она поделилась в социальной сети.

«Наш сыночек. Спасибо Богу, что ты теперь с нами. Ты мой лучший подарок на день рождения», — написала Ковальчук.

Недавно певица отпраздновала свой 44-й день рождения. С рождением сына артистку и ее мужа, Алексея Чумакова, поздравляют не только звездные коллеги, но и простые поклонники. Комментаторы пожелали семье счастья.

Ковальчук и Чумаков воспитывают двух дочерей, трех и девяти лет.

Ковальчук не показала фото сына, также она предпочитает не показывать лица дочерей. Чумаков признался, что из Юлии получилась отличная жена и мать.

В день своего рождения Ковальчук опубликовала свое откровенное фото. Поклонники осыпали певицу восторженными комментариями.