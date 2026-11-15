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    Певица Юлия Ковальчук в 44 стала мамой в третий раз

    Певица Юлия Ковальчук родила сына, это ее третий ребенок

    Фото: РИА «Новости»

    Певица Юлия Ковальчук родила сына, это ее третий ребенок. Многодетная мать принимает поздравления, сообщил StarHit.

    Ковальчук скрывала свою беременность, подписчикам она расскахала, только когда родила сына. Своей радостью она поделилась в социальной сети.

    «Наш сыночек. Спасибо Богу, что ты теперь с нами. Ты мой лучший подарок на день рождения», — написала Ковальчук.

    Недавно певица отпраздновала свой 44-й день рождения. С рождением сына артистку и ее мужа, Алексея Чумакова, поздравляют не только звездные коллеги, но и простые поклонники. Комментаторы пожелали семье счастья.

    Ковальчук и Чумаков воспитывают двух дочерей, трех и девяти лет.

    Ковальчук не показала фото сына, также она предпочитает не показывать лица дочерей. Чумаков признался, что из Юлии получилась отличная жена и мать.

    В день своего рождения Ковальчук опубликовала свое откровенное фото. Поклонники осыпали певицу восторженными комментариями.

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