Актер отметил, что врачи его чудом спасли.

«Я на ногах перенес инфаркт. Из Екатеринбурга в самолете летел, у меня виниловая пластинка должна выходить. <… > Там уже хреново стало, давление под 230, жжение в груди. Я прилетел в Москву и так жгло, что жить не хотелось, но я фаталист. Врачи говорят, что удивительно, как я выжил», — объяснил он.

Артисту сделали ЭКГ и подтвердили обширный инфаркт передней стенки сердца. После этого Джигурда оказался в реанимации. В подписи к ролику он отметил, что выкладывает видео перед операцией.

«Чему быть, — того не миновать. Но вроде уходить в мир иной еще рано, раз без врачебной помощи мне дали пережить инфаркт и не уйти… Хотя „покойников мы бережем!“ Смерти нет! Есть смена мерности… Мы в матрице. И она мне не нравится!» — написал шоумен.