Блогер Оксана Самойлова сообщила, что готовится к блефаропластике — операции по изменению формы век и разреза глаз. Об этом она рассказала своим подписчикам в соцсетях.

По словам Самойловой, это не просто прихоть, ей нужна такая операция. При этом блогер хочет, чтобы восстановление прошло без синяков и как можно быстрее.

«В идеале, чтобы это все произошло так, чтобы у меня не было вообще никаких синяков, и я могла сниматься через один день, потому что у меня нет вообще времени на реабилитацию», — пояснила она.

Ранее Самойлова поделилась с подписчиками, что на фоне стресса набрала несколько лишних килограммов. Она рассказала, что постоянно хочет есть.